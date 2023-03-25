Ученые назвали 100 опасных биологических видов в России

Чем грозит распространение чужеродных растений и животных? На одном из научных ресурсов опубликована совместная работа российских и американских ученых, посвященная тенденциям расселения 100 опасных инвазионных видов растений и животных в России.
Чем грозит распространение чужеродных растений и животных? На одном из научных ресурсов опубликована совместная работа российских и американских ученых, посвященная тенденциям расселения 100 опасных инвазионных видов растений и животных в России.
Свежие комментарии