«Сгноим и выбросим, но цены не снизим» — гримаса капитализма

НК Наталья Котельникова Это настоящее ВРЕДИТЕЛЬСТВО, это подорожание яиц было искусственным и провернули это настоящие враги России и нашего Президента. Их необходимо всех найти и обезвредить по законам военного времени. Им нужна смута и бунт народа. Очень странно если власть не найдет и не остановит этих врагов народа и не восстановит цены на яйца и куриное мясо, поскольку это единственный мясной продукт, который может себе позволить основная масса народа и нищие пенсионеры!!! Народ ждёт снижения цен! Это необходимость.

Aleksandr Sobolev А точно подорожание яиц было искусственным? 😅 Ну просто в прошлом году в США и Европе яйца подорожали в 2-3 раза и был период что из многих магазинов они пропали полностью (смотрел видосы местных из США и Европы!) Потом такая же фигня случилась в Австралии и Юго-Восточной Азии! Тоже везде искусственно? Или это все из-за пресловутого птичьего гриппа - когда пришлось уничтожить миллионы куриц и кучу продукции?!!! (((вот у нас тут главный поставщик яиц - Чебаркульская Фабрика. Им в прошлом году пришлось половину кур уничтожить на своем предприятии! Так все таки может в этом дело?!!1