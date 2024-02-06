Страна и люди
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Страна и люди

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«Сгноим и выбросим, но цены не снизим» — гримаса капитализма

«Сгноим и выбросим, но цены не снизим» — гримаса капитализма

На фоне предрекаемого значительного подорожания любимого многими шоколада не плохо вспомнить про нашумевший в конце прошлого года «яичный кризис».

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Это настоящее ВРЕДИТЕЛЬСТВО, это подорожание яиц было искусственным и провернули это настоящие враги России и нашего Президента. Их необходимо всех найти и обезвредить по законам военного времени. Им нужна смута и бунт народа. Очень странно если власть не найдет и не остановит этих врагов народа и не восстановит цены на яйца и куриное мясо, поскольку это единственный мясной продукт, который может себе позволить основная масса народа и нищие пенсионеры!!! Народ ждёт снижения цен! Это необходимость.
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6 час.
Aleksandr Sobolev
А точно подорожание яиц было искусственным? 😅 Ну просто в прошлом году в США и Европе яйца подорожали в 2-3 раза и был период что из многих магазинов они пропали полностью (смотрел видосы местных из США и Европы!) Потом такая же фигня случилась в Австралии и Юго-Восточной Азии! Тоже везде искусственно? Или это все из-за пресловутого птичьего гриппа - когда пришлось уничтожить миллионы куриц и кучу продукции?!!! (((вот у нас тут главный поставщик яиц - Чебаркульская Фабрика. Им в прошлом году пришлось  половину кур уничтожить на своем предприятии! Так все таки может в этом дело?!!1
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1 час.
Aleksandr Sobolev
(((да  кстати 2 года назад - летом у нас тут эти яйца с 50 р - до 12-20 р. за десяток подешевели! Переизбыток их тогда огромный был! ЗАКОНЫ РЫНКА! Все просто! А вы и подобные - все заговоры везде видите!😂
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1 час.

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