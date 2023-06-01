Bloomberg: в ответ на западные санкции Москва решила взять под контроль активы недружественных государств

Материал представлен в пересказе ИноТВ Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству вводить временный государственный контроль над имуществом компаний или частных лиц из стран, которые ведут антироссийскую политику.
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