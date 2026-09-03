Читатель против конца света: МИФ выпустил комплект «Точка зрения Всеведущего читателя»

Что, если однажды любимая книга перестанет быть книгой — и начнёт происходить с вами? Именно на этом парадоксе построена «Точка зрения Всеведущего читателя» — популярная корейская веб-новелла, которая теперь выходит на русском языке в виде комплекта из четырёх томов у издательства МИФ.