Читатель против конца света: МИФ выпустил комплект «Точка зрения Всеведущего читателя»

Что, если однажды любимая книга перестанет быть книгой — и начнёт происходить с вами? Именно на этом парадоксе построена «Точка зрения Всеведущего читателя» — популярная корейская веб-новелла, которая теперь выходит на русском языке в виде комплекта из четырёх томов у издательства МИФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВР Настя Ивлеева ста...
- Настя Ивлеева ста...
- ЛЛ Настя Ивлеева ста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым