«Пилот» по сокращению количества ОГЭ для поступающих в колледж предложили расширить до 11 регионов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, внесенный межфракционной группой депутатов, о сокращении количества ОГЭ до двух основных предметов для тех выпускников 9 класса, кто поступает в СПО (колледжи, техникумы, училища) .
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