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В мире образовался дефицит меди из-за развития ИИ

В мире образовался дефицит меди из-за развития ИИ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Бурно растущая индустрия искусственного интеллекта спровоцировала резкий скачок цен на медь, что привело к радикальной перестройке медной отрасли во всем мире.

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