"Фонтанка": в Ленобласти ребенок пытался достать игрушки из водоема и не выплыл

В Ленобласти девятилетний мальчик поплыл за игрушками и ушел под воду. Об этом сообщает "Фонтанка". По информации издания, инцидент произошел 28 июля в Ломоносовском районе, когда жительница Шушар с тремя детьми в возрасте от семи до 15 лет отдыхала на берегу Пульмановского карьера.
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