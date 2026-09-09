За рулем
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За рулем

10 971 подписчик

Будет ли новая Fabia? Есть мысли по этому поводу

Будет ли новая Fabia? Есть мысли по этому поводу

Слухи о смерти Fabia, похоже, были преувеличены, поскольку у генерального директора компании другие планы.

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