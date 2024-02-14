Древний человеческий артефакт был сделан из внеземного материала

Поговорим о внеземных украшениях. Испанские ученые обнаружили, что два железных артефакта из клада драгоценностей, относящихся к позднему бронзовому веку – до того, как человек начал широко выплавлять железо, – содержат железо из метеоритов, возраст которых оценивается примерно в 1 миллион лет.
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