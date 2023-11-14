Ежегодно с 15 октября в Республике Беларусь проходит месячник ´Человек с белой тростью´, который призван привлечь внимание широкой общественности, а также органов местной исполнительной власти к необходимости решения социальных проблем людей с инвалидностью по зрению, защиты их прав и интересов, повышения качества жизни незрячих и слабовидящих люде .
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