Ежегодно с 15 октября в Республике Беларусь проходит месячник ´Человек с белой тростью´, который призван привлечь внимание широкой общественности, а также органов местной исполнительной власти к необходимости решения социальных проблем людей с инвалидностью по зрению, защиты их прав и интересов, повышения качества жизни незрячих и слабовидящих люде .