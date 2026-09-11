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Царьград

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«Россия уже выиграла, но Рютте этого не осознал»: финский политик Мема раскритиковал НАТО

«Россия уже выиграла, но Рютте этого не осознал»: финский политик Мема раскритиковал НАТО

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема 10 сентября прокомментировал недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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