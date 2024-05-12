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Главком ВСУ Сырский заявил, что обстановка в Харьковской области обострилась

Главком ВСУ Сырский заявил, что обстановка в Харьковской области обострилась

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский выразил в своем Telegram-канале обеспокоенность ситуацией в Харьковской области, где украинские войска сталкиваются с серьезными трудностями.

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