Главком ВСУ Сырский заявил, что обстановка в Харьковской области обострилась

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский выразил в своем Telegram-канале обеспокоенность ситуацией в Харьковской области, где украинские войска сталкиваются с серьезными трудностями.
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