Какое моторное масло подойдет для лета

В советские времена автолюбители всеми силами пытались достать летнее моторное масло. Клич «Масло дают!» мгновенно распространялся безо всякого интернета – особенно, когда в продаже появлялось «моторное масло М-12Г1 летнее по ТУ 38-1-01-415-73».