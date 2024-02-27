В Чебоксарах мужчине грозит реальный срок за похищение бывшей девушки

Житель Чебоксар похитил свою бывшую девушку и повез ее на свидание. Об этом сообщает Life Shot. 39-летний владелец Mercedes встречался с девушкой, которая разорвала отношения незадолго до его дня рождения.
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