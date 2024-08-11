Олимпиада-2024. Велотрек. Лаврейсен из Нидерландов взял золото в кейрине, новозеландка Эндрюс – в спринте

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Велотрек Мужчины, кейрин 1. Харри Лаврейсен (Нидерланды) 2. Мэттью Ричардсон (Австралия) 3.
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