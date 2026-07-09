Возбуждено дело по факту обстрела Стародубского района Брянщины

В результате обстрела с украинской стороны погибла женщина, следователи начали поиск виновных.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела населенного пункта в Стародубском районе Брянской области со стороны ВСУ.
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