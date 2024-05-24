Япония ввела новые санкции против России

В санкционный список внесли девять компаний и физлицо из России, а также две организации из Кипра (подозреваются в якобы поставках оружия Северной Кореи), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии