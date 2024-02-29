Старая гвардия и молодое поколение в фичуретке новых “Охотников за привиден...

Старая гвардия и молодое поколение в фичуретке новых “Охотников за привидениями”Sony Pictures поделилась еще одной фичуреткой фильма “Охотники за привидениями: Леденящий ужас” (Ghostbusters: Frozen Empire), мировая премьера которого намечена на 22 марта.