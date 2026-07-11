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«Решили сдавать бутылки»: Плющенко рассказал о детстве, Загитова выпустила новое шоу, Костомаров может вернуться на лёд

«Решили сдавать бутылки»: Плющенко рассказал о детстве, Загитова выпустила новое шоу, Костомаров может вернуться на лёд

Евгений Плющенко дал откровенное интервью, а Яна Рудковская может снять фильм о его жизни. Алина Загитова опубликовала первый выпуск своего нового шоу, а Роман Костомаров не исключил возвращения на лёд в следующем году.

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