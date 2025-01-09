Источники сообщили, кто может заменить Пахоменко во главе калужского Минздрава

Источники «Калужских новостей» сообщили, кто, вероятно, заменит Константина Пахоменко на посту главы областного министерства здравоохраненияИсточники "Калужских новостей" сообщили, кто, вероятно, заменит Константина Пахоменко на посту главы областного министерства здравоохранения.
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