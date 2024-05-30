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Воронежские власти проверили школу, на которую поступили жалобы после ЕГЭ

Воронежские власти проверили школу, на которую поступили жалобы после ЕГЭ

Воронежские власти проверили школу, на которую поступили жалобы после ЕГЭ Сотрудники Министерства образования Воронежской области проверили видеокамеры в школе №62.

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Комментарии
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Макс Черновол
Рамки должны стоять но они не должны срабатывать на костяшки бюстгальтера. Настраивал пофигист.
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11 час.
николай лейчинский
Я диву даюсь : 11 лет &quot;нести вечное , доброе ...&quot; , чтобы на финише таким образом проверить результат &quot;трудов&quot; ?!   Воистину : страна наша богата и людьми замечательными , и выродками ...
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8 час.
Олег Самойлов
Записи видеокамер редактируются на раз любым человеком, который хоть немного соображает в этом!
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6 час.

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