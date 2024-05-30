Воронежские власти проверили школу, на которую поступили жалобы после ЕГЭ Сотрудники Министерства образования Воронежской области проверили видеокамеры в школе №62.
Воронежские власти проверили школу, на которую поступили жалобы после ЕГЭ
Комментарии
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Макс Черновол
Рамки должны стоять но они не должны срабатывать на костяшки бюстгальтера. Настраивал пофигист.
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11 час.
николай лейчинский
Я диву даюсь : 11 лет "нести вечное , доброе ..." , чтобы на финише таким образом проверить результат "трудов" ?! Воистину : страна наша богата и людьми замечательными , и выродками ...
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8 час.
Олег Самойлов
Записи видеокамер редактируются на раз любым человеком, который хоть немного соображает в этом!
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6 час.
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