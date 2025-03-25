Советское хозяйственное мыло: какими на самом деле лекарственными свойствами оно обладает

В советское время любой товар народного назначения был простым, но максимально полезным. Хозяйственное мыло, помимо основной своей функции — отмывания грязи, обладало и некоторыми дополнительными свойствами.
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