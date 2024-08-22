В этом уверены журналисты Bild, которые ссылаются на «собственные источники».За последние несколько дней над промышленной зоной Брунсбюттеля (земля Шлезвиг-Гольштейн) неоднократно были замечены дроны, пролетающие над объектами на высокой скорости.
Над Германией свободно летают русские дроны
Комментарии
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Лидия
Вот и первые росточки немецкой "тревожности", а они думали им не прилетит за их помощь хохлостану. То ли ещё будет.
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8 час.
Tania Еременко
А пора бы уже бахнуть по фашистам Германии, по базам. Много они уже нам нагадили и погубили россиян своим позорным оружием. Никогда вам, фашики-нацики, не победить Россию!!!
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7 час.
ВВ
Владимир Витковский
...как прав был жирный черчиллюга, когда предлагал уничтожить ливероколбасию..
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7 час.
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