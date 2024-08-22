Над Германией свободно летают русские дроны

Лидия Вот и первые росточки немецкой "тревожности", а они думали им не прилетит за их помощь хохлостану. То ли ещё будет.

Tania Еременко А пора бы уже бахнуть по фашистам Германии, по базам. Много они уже нам нагадили и погубили россиян своим позорным оружием. Никогда вам, фашики-нацики, не победить Россию!!!