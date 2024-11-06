Бойцы СВО из Челнов, побывавшие на передовой, рассказали свои истории

О подвигах и заслугах, людей, отважно защищающих нашу страну. Истории военных из Набережных Челнов, которые побывали на передовой — у каждого из них свой жизненный путь, но их объединяет любовь к Родине и желание защищать отечество.
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