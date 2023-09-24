Царьград

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Макаревич* порадовался, что русским угрожают оружием

Макаревич* порадовался, что русским угрожают оружием

Иноагент Андрей Макаревич* из Израиля порадовался тому, что Москву атакуют украинские беспилотники. А мы не удивлены.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Маракевич истинная бяка, а по уму инвалид!
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16 час.
людмила ворончукова
Вроде дядя  взрослый, а  ума нет
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16 час.
E
Ed
Есть пиплы, что с годами ума не наживают, скорее наоборот. Он один из этого стада
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15 час.

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