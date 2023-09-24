Макаревич* порадовался, что русским угрожают оружием

Максим ТришинПолитикаПодписатьсяМакаревич* порадовался, что русским угрожают оружиемИноагент Андрей Макаревич* из Израиля порадовался тому, что Москву атакуют украинские беспилотники. А мы не удивлены.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГБГеннадий БережновМаракевич истинная бяка, а по уму инвалид!Ответить16 час.людмила ворончуковаВроде дядя взрослый, а ума нетОтветить16 час.EEdЕсть пиплы, что с годами ума не наживают, скорее наоборот. Он один из этого стадаОтветить15 час.
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