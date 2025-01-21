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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-игрок сборной Франции Малуда – игрок Fight Nights на Суперкубок в Абу-Даби

44-летний экс-полузащитник «Челси» и «Лиона» Флоран Малуда выступит на Суперкубке МФЛ за Fight Nights.

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