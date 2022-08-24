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"Прольет повсюду": синоптики обновили прогноз по дождю в Приморье - дата

"Прольет повсюду": синоптики обновили прогноз по дождю в Приморье - дата

Метеоэксперты обновили прогноз по ближайшему ливню, который придет в Приморье. Так, синоптики уточнили, что уже в ближайшее время дождь прольет практически по всем районам края.

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