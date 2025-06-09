Жители Новоаннинского снова остались без воды: "Мы в шоке. Первомайский снова без воды. Сколько можно?! Когда говорили менять трубы, они их не меняли.
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Жители Новоаннинского снова остались без воды: "Мы в шоке. Первомайский снова без воды. Сколько можно?! Когда говорили менять трубы, они их не меняли.