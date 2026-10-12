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Газета.ру

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Южная Корея планирует открыть регулярное сообщение по Севморпути

Южная Корея планирует открыть регулярное сообщение по Севморпути

Сеул рассчитывает на запуск регулярных торговых рейсов по Северному морскому пути (СМП). Об этом южнокорейский посол в России Ли Сок Пэ сообщил газете «Известия».

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