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Бителло: «За несколько часов до сна выключаю телефон и приставку, есть специальные очки, как у Холанда. Чем больше буду так делать, тем дольше отыграю»

Полузащитник « Динамо » Бителло рассказал, что отказался от гаджетов перед сном для лучшего восстановления.

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