Публичная казнь грозит украинской власти, если она согласится на условия, озвученные накануне президентом России Владимиром Путиным.
Украинским властям грозят сожжением на майдане за переговоры с Россией
Комментарии
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Елена Волкова
Грозят сожжением? Тогда обязательно 1 мая это должно произойти! Пусть на своей шкуре почувствуют ужас, боль и страдания безвинно сожжённых одесситов! Только жгите всю шоблу, по другому их назвать не могу!!!
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18 час.
Михаил Фадеев
Предлагаете ждать год? Ну уж нет, Аутодафе немедля!
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18 час.
Елена Волкова
Так грозят сожжением после переговоров. Вот когда их на передовой побольше уничтожат, тогда и до этих уродов очередь дойдёт. Раньше навряд ли получится. Хохлы ведь до сих пор так или иначе верят в свою победу. Что поделать, мозги у них промыты начисто. Нормальные люди такое бы не смогли вытворять!
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18 час.
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