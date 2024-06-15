Украинским властям грозят сожжением на майдане за переговоры с Россией

Грозят сожжением? Тогда обязательно 1 мая это должно произойти! Пусть на своей шкуре почувствуют ужас, боль и страдания безвинно сожжённых одесситов! Только жгите всю шоблу, по другому их назвать не могу!!!

Елена Волкова

Так грозят сожжением после переговоров. Вот когда их на передовой побольше уничтожат, тогда и до этих уродов очередь дойдёт. Раньше навряд ли получится. Хохлы ведь до сих пор так или иначе верят в свою победу. Что поделать, мозги у них промыты начисто. Нормальные люди такое бы не смогли вытворять!