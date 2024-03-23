РЕН ТВ: тренер по волейболу пообещал провести турнир в честь погибших в теракте

Тренер по волейболу принесла на мемориал медаль, сообщил телеканал РЕН ТВ. Девушка надеется, что пропавший в Crocus City Hall знакомый выйдет на связь, тогда они смогут провести турнир по волейболу в честь памяти погибших при теракте.