Международный день девочек отмечается ежегодно 11 октября. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года.
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