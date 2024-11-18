Владимир Политов рассказал, каким человеком был скончавшийся Владимир Левкин, и раскрыл детали их последней встречи

Вчера, 17 ноября в возрасте 57 лет умер солист золотого состава группы «На-На» Владимир Левкин. Певец скончался в одной из московских больниц от последствий застойной пневмонии, которая развилась на фоне онкологии лимфатической системы.
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