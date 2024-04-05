Пушков: Ползучее внедрение НАТО на Украину обретает официальные формы

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил свою позицию относительно инициативы о создании миссии НАТО на Украине, высказанной министром иностранных дел Польши.
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