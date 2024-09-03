«Главные герои. Гала-концерт»

Со сцены Государственного Кремлёвского Дворца вы услышите хиты Миланы Хаметовой, Таисии Скомороховой, Насти Кош, Миланы Филимоновой, Валерии, Руслана Алехно и многих других! А еще сможете спеть и станцевать под любимые песни из мультсериалов «Смешарики», «Простоквашино», «Фиксики», «Три кота», Сказочный патруль», «ДиноСити», «Царевны», «Оранжевая корова» и «Ми-Ми-Мишки».