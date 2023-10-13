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Вечерний Новосибирск

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Мэр Новосибирска заявил об окончании реконструкции Первомайского сквера к концу октября-2023

Мэр Новосибирска заявил об окончании реконструкции Первомайского сквера к концу октября-2023

Подрядчики приступили к ремонту тротуара по наружному контуру сквера. При этом работы по обустройству дорожно-тропиночной сети еще продолжаются – к концу недели, к 15 октября подрядчики не успеют завершить реконструкцию.

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