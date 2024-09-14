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WP: Секретная служба США допустила ошибку в день покушения на Трампа

WP: Секретная служба США допустила ошибку в день покушения на Трампа

В ходе внутренней проверки были выявлены нарушения в деятельности Секретной службы США и местных правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность на митинге кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в Батлере, где произошло покушение.

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