WP: Секретная служба США допустила ошибку в день покушения на Трампа

В ходе внутренней проверки были выявлены нарушения в деятельности Секретной службы США и местных правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность на митинге кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в Батлере, где произошло покушение.
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