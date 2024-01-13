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Глава МИД Франции Сежурне пообещал помочь Украине получить €50 млрд от ЕС

Глава МИД Франции Сежурне пообещал помочь Украине получить €50 млрд от ЕС

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж приложит весь свой политический и дипломатический вес на предстоящем саммите Европейского совета, чтобы Киеву была выделена помощь в размере €50 млрд.

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