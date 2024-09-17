Политика как он...
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Алаудинов сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области

Алаудинов сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области

Российские военные закрепляются в Борках Курской области. В населенный пункт заведены подразделения закрепления, сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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