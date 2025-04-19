Русские в Кубке Стэнли-2025: Овечкин против Демидова и битва топовых вратарей

Только две команды без наших. В ночь на 20 апреля (по московскому времени) стартует главный отрезок хоккейного сезона – плей-офф НХЛ! В нынешней регулярке сыграли сразу 65 хоккеистов из России – 53 полевых и 12 вратарей, но, разумеется, в розыгрыше Кубка Стэнли мы увидим не всех – шанс будет примерно у 25 игроков.