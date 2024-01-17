Новосибирские ученые представили уникальное оборудование для ЦКП «СКИФ»

Уникальное оборудование разработано Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН) и представляет собой промежуточное устройство, которое соединяет накопитель и канал синхротронного излучения.
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