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Рекордную за 10 лет сумму дали краю на защиту от паводков

Рекордную за 10 лет сумму дали краю на защиту от паводков

На предотвращение паводков в регионе в 2025 году выделено 1,6 миллиардов рублей. Об этом на заседании собрания фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании Забайкалья рассказал заместитель министра природных ресурсов края Павел Павленко.

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