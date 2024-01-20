Недавно я обнаружила, что часть мужчин у нас живет, не просыпаясь. А, может быть, и не приходя в сознание.
Выдуманные женские привилегии
Комментарии
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Елена Александровна
статья так себе конечно, но то что женщина и на пенсию должна выходить раньше, и помогать женщине нужно больше чем мужчине, и защищать права женщины необходимо, это бесспорно! равноправие никому не нужно, особенно в тяжёлом труде. девочек надо воспитывать нормальными женщинами, а мальчиков нормальными мужчинами и всё будет на своих местах!
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13 час.
Скиф Туран
Пример из жизни моего подчинённого. Паренёк влюбился, женился, пошёл с красавицей женой в клуб. Оглянутся не успел, его жена делает миньет другу. После того как он её выгнал, она рассказывала ужастики подобные тем что в статье.
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11 час.
Лариса Шемисова
Ну так воспитывайте, кто мешает то?
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3 час.
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