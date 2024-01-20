Выдуманные женские привилегии

Елена Александровна

статья так себе конечно, но то что женщина и на пенсию должна выходить раньше, и помогать женщине нужно больше чем мужчине, и защищать права женщины необходимо, это бесспорно! равноправие никому не нужно, особенно в тяжёлом труде. девочек надо воспитывать нормальными женщинами, а мальчиков нормальными мужчинами и всё будет на своих местах!