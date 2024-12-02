Обучать работе с криптовалютой планируют в Новосибирске

На форуме по криптовалютам и блокчейну Crypto Siberian исполнительный директор МАКИБ («Международная ассоциация криптоиндустрии и блокчейна») Владимир Мишин сообщил, что Новосибирск перспективный города для развития криптоиндустрии, так как в Сибири много майнеров и достаточно мощностей, позволяющих развиваться этому рынку.