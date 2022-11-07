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Metro: специалист по йоге предостерегла от эффективного секса в долгих отношениях

Metro: специалист по йоге предостерегла от эффективного секса в долгих отношениях

Специалист по йоге, эксперт в области тантрического секса Айша Белл в разговоре с Metro сообщила, что так называемый «эффективный секс», который пары практикуют в долгих отношениях, помогает быстро достичь оргазма, но притупляет от него наслаждение.

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