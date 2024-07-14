🗣 Останки турбазы, которая сгорела во время лесного пожара под Новороссийском Выгорело всё подчистую, о турбазе теперь напоминают лишь каркасы металлических кроватей.
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🗣 Останки турбазы, которая сгорела во время лесного пожара под Новороссийском Выгорело всё подчистую, о турбазе теперь напоминают лишь каркасы металлических кроватей.