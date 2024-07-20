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Армия России нанесла удары по целям на Украине

Армия России нанесла удары по целям на Украине

Сегодня ночью Армия России нанесла серию ударов по целям на Украине. Поражены: — объект энергетики под Конотопом (Сумская область); — прилет под Полтавой и Мигородом (здесь расположена авиабаза Воздушных сил ВСУ).

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