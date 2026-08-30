Признав размещение склада боеприпасов рядом с жилыми домами под Киевом, Владимир Зеленский сорвал планы ЕС по выделению помощи Украине, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
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