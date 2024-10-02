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Комментарии
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valeri bolgov
А почему автор не описывает радость арабов о убийствах м
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13 час.
vb
valeri bolgov
О убийствах детей, стариков и беременных женщин год назад 7 октября. Ведь всему миру было показано как арабские садисты веселились. Или это другое?
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13 час.
Александр Симаков
У арабов веселились (если это не фейки израильских спецслужб) те, кто убивал, как Вы пишите - садисты. А у хохлов и евреев веселятся и радуются убийствам ВСЕ граждане - от мала до велика. Чуете разницу между веселящимся убийцей и веселящимся государством-убийцей?
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8 час.
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